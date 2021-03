Fan asked for a kiss to Janhvi Kapoor: फिल्म धड़क से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म ‘रूही’ (Roohi) को लेकर चर्चा में हैं. अपनी अदाकारी और अपने हुस्न से जलवे बिखेरने वाली जाह्नवी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. नए नए तरीकों से जाह्नवी अपने फैन्स से जुड़ी रहती हैं. इसी सिलसिले में जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम (Janhvi Kapoor Instagram) पर फैंस के साथ आस्क मी एनिथिंग सेशन रखा जिसके ज़रिए उन्होंने अपने चाहने वालों के तमाम सवालों का जवाब दिया. इसी दौरान जाह्नवी को एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वाकई उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा. मगर इस सवाल का भी उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से जवाब दिया है और अब जाह्नवी के इस जवाब की खूब तारीफ हो रही है. Also Read - Janhvi Kapoor की कजिन Shanaya Kapoor भी इस कदर गिराती हैं बिजलियां, Hot तस्वीरें करती हैं सारी कहानी बयां

दरअसल एक फैन ने जाह्नवी के सामने उन्हें किस करने की डिमांड रख दी. यूजर ने जाह्नवी कपूर से सवाल किया- ‘क्या हम किस कर सकते हैं?’ ऐसे में जाहन्वी ने भी मजेदार अंदाज में यूजर के सवाल का जवाब दिया. एक्ट्रेस ने इस सवाल के जवाब में अपनी सेल्फी शेयर की जिसमें उन्होंने मास्क लगा रखा है. इस सेल्फी को शेयर करते हुए जाहन्वी ने सीधे ‘नहीं’ के साथ यूजर को जवाब दे दिया. Also Read - Roohi स्टार्स ने ऐसे हैंडल किया रैपिड फायर राउंड, इस अंदाज़ में दिए सवालों के जवाब

Also Read - Janhvi Kapoor ने Red Gown में ढाया कहर, हॉट फोटोशूट देख फिदा हुए फैंस- देखें Viral Photos

सोशल मीडिया पर जाह्नवी का यह जवाब खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि जब कभी भी कोई फिल्म स्टार ऐसे सवाल-जवाब के सेशन रखते हैं उन्हें कुछ अजीबो गरीब सवालों से गुज़रना पड़ता है. खैर जान्हवी के काम की बात करें तो उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘रूही’ कमाई के मामले में धीरे धीरे रफ़्तार पकड़ रही है.