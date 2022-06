Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में थे, जिन्होंने बेहद कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में नाम और पैसा कमाया. सुशांत सिंह के निधन को आज (14 जून) दो साल पूरे हो गए लेकिन आज भी लगता है जैसे वो हमारे बीच ही हैं. सुशांत के निधन पर फैंस ने सोशल मीडिया पर भावुक तरीके से याद किया है. फैंस ने अपने चहेते एक्टर से कहा कि प्लीज वापस चले आओ. सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput) के कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे शेयर कर फैंस ने एक्टर को भावुक श्रद्धांजलि दी. सुशांत सिंह राजपूत ने ठीक दो साल पहले 14 जून, 2020 को अंतिम सांस ली थी.Also Read - Raj Kiran: सिल्वर स्क्रीन से पागलखाने तक पहुंचने वाले राज किरण की बेटी की फोटोज़ वायरल, बेबाकी से जीती हैं जिंदगी

Sushant Singh Rajput …a true divine calling. What amazes me that’s he called not just me but many… #SushantSinghRajput ❤️🦋💫🙏 pic.twitter.com/hs2L3cvsOI

Also Read - 6 साल बाद कृष्णा अभिषेक को मिली मामा Govinda की माफी, मनीष पॉल के शो में हुआ पैचअप

सोशल मीडिया पर एक्टर के फैंस उन्हें खूब याद कर रहे हैं. कई ट्विटर यूजर्स ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर सुशांत के थ्रोबैक वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, साथ ही गर्मजोशी से भरे नोट्स और श्रद्धांजलि भी दी. एक यूजर ने सुशांत और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की वीडियो शेयर की है. ये वीडियो तब का है जब सुशांत अपनी फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ट स्टोरी’ के प्रमोशन में लगे हुए थे. धोनी और सुशांत ने एक साथ चाय पी थी. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने सुशांत की तस्वीर शेयर कर उन्हें याद किया है. Also Read - Heeramandi: संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में नजर आएंगी रेखा, इस खूबसूरती को शब्दों में पिरोने के लिए किया गया है ये काम

You lived gloriously….

You didn’t pass but passed all your magic around to us…💫

Keep your magic going Sushant Singh Rajput ❤️🙏#SushantSinghRajput pic.twitter.com/V0ayKrA1wO

— Soni 🇮🇳🦋💫❤️ (@vj_soni) June 14, 2022