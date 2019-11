नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का आज 54वां जन्मदिन है. शाहरुख को बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है. यूं तो शाहरुख ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्हें अपनी फिल्म ‘डर’ और ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कुछ-कुछ होता है’ से बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली थी. इसके बाद से ही उन्होंने अपने फैन्स के दिलों में जगह बनाई थी. शाहरुख के जन्मदिन पर उनके फैन्स में भी काफी उत्साह है.

Mumbai: Fans pour in love for their ‘idol’ Shah Rukh Khan on his 54th birthday

Read @ANI Story | https://t.co/9fGyFbM7cW pic.twitter.com/KcaCzJyc4w

— ANI Digital (@ani_digital) November 2, 2019