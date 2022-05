Sonu Sood entry in film Acharya: कोरोना वायरस (coronavirus) महामारी के दौरान जरूरतमंद और गरीबों के रियल लाइफ हीरो बने सोनू सूद (Sonu Sood) को अब वापसी में अपने फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्मों में शायद ही कोई ऐसा विलेन होगा जिसकी एंट्री पर थिएटर्स में नोटों की बारिश हुई हो. फिल्म ‘आचार्य’ (Acharya) में सोनू सूद की एंट्री पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लोग उस समय हैरान हो गए जब थिएटर्स में बैठे फैंस जेब से नोट निकालकर उड़ाने लगे. सोनू सूद ने अपने फैंस की दीवानगी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक्टर की एंट्री पर लोग नोट उड़ा रहे हैं.Also Read - सुस्त ओपनिंग के बाद वीकेंड पर अजय देवगन की 'Runway 34' ने भरी उड़ान, जमकर की कमाई

सोनू सूद को चाहने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उन्होंने अपने फैंस कमाए हैं. लॉकडाउन में लोगों के ‘मसीहा’ बने सोनू सूद को न चाहने की कोई वजह नहीं है. उनके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस थिएटर्स के बाहर उनके पोस्टर पर फूल, दूध और आरती उतारते नजर आ रहे हैं. वहीं ढोल-नगाड़ों के साथ फैंस ने एक्टर की फिल्म का स्वागतक किया. वीडियो की शुरुआत में थिएटर्स के अंदर सोनू की एंट्री पर नोटों की बारिश भी देखी जा सकती है. Also Read - KGF 2 BO Collection: केजीएफ-2 का जलवा कायम, 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई फिल्म

Thank you so much to my lovely fans who I proudly call my family for doing this for me. I don’t deserve this kind of love, but your kindness keeps me going to do better.

Humbled 🙏

Love you all ❣️ pic.twitter.com/Pp4B2Rk82J

— sonu sood (@SonuSood) April 30, 2022