Alia Bhatt Baby Bump: बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में हालीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' (Heart Of Stone) की शूटिंग पूरी कर मुंबई अपने पति रणबीर कपूर के पास वापस लौटी हैं. हॉलीवुड में ये आलिया भट्ट की पहली डेब्यू फिल्म हैं, उनके साथ एक्ट्रेस गैल गैडोट (Gal Gadot) भी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों 'हार्ट ऑफ स्टोन' के सेट से सामने आई आलिया भट्ट की शूटिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में फैंस को कुछ ऐसा नजर आया, जिसके बाद लोग उन्हें एक बार फिर बधाई देने लगे. बता दें कि आलिया, रणबीर कपूर के पहले बच्चे को जल्द ही जन्म देने वाली हैं.

इसी वर्ष 14 अप्रैल को शादी करने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने हाल ही में अपने आने वाले बच्चे की घोषणा की. इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया. वहीं लोगों को अब आलिया भट्ट का बेबी बंप भी नजर आने लगा है. इंटरनेट पर तहलका मचा रहीं शूटिंग की तस्वीरों में प्रशंसकों को आलिया बेबी बंप दिखा है. आलिया भट्ट ने शुक्रवार को गैल गैडोट और जेमी डॉर्नन-स्टारर की शूटिंग पूरी की और टीम के लिए धन्यवाद नोट भी साझा किया.

Alia bhatt on sets ‘Heart of Stone’! with

gal gadot in Bordeira Portugal yesterday 🌪 pic.twitter.com/CCfDmhnPaH

— hourly ranlia (@goldencranlia) July 8, 2022