Malaika Arora No Makeup Look: बॉलीवुड की दुनिया में फैशन, फिटनेस और स्टाइल से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) लाखों दिलों पर राज करती हैं. अपने हुस्न और अपने ग्लैमरस अंदाज़ से सनसनी मचाने वाली मलाइका अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. मलाइका के फिटनेस और वर्कआउट वीडियो को लोग खूब पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली मलाइका (Malaika Arora Latest Photos) ने इस बार अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो बिना किसी मेकअप के नज़र आ रही हैं. मलाइका ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से तीन तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो बेहद सिंपल लुक में नज़र आ रही हैं. इन तस्वीरों में मलाइका व्हाइट फ्लोरल प्रिंट शॉर्ट ड्रेस और खुले बालों में देखी जा सकती हैं.

मलाइका अरोड़ा ने इन तस्वीरों (Malaika Arora No Filter Look) को शेयर करते हुए लिखा- 'नो फ़िल्टर'. इन तस्वीरों में मलाइका का नो मेकअप लुक लोगों को उनका दीवाना बना रहा है. मलाइका के फैंस उनके इस अंदाज़ को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. मलाइका के इस पोस्ट पर फैन्स के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी कमेंट कर रहे हैं. डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने कमेंट करते हुए लिखा, "तू इसी तरह ही बेस्ट दिखती हैं कमीनी". तो वहीं फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने लिखा है, "ब्यूटीफुल मलाइका".

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

मलाइका अरोड़ा का ये दिलकश अवतार खूब वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है. बता दें कि मलाइका भारत की टाॅप आइटम गर्ल्स में से एक हैं. वे छैंया छैंया और मुन्नी बदनाम हुई गाने में अपने डांस की वजह से मशहूर हैं.