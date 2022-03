Fardeen khan Fake Death Reports: बॉलीवुड फिल्मों से करीब 12 साल दूर रहने के बाद जल्द ही एक्टर फरदीन खान (Fardeen khan) एक हॉरर फिल्म (Horror Movie) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रह हैं. अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाले फरदीन खान को आखिरी बार फिल्म ‘दूल्हा मिल गया’ (Dulha Mil Gaya) में देखा गया था. फिल्म इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक लेने के बाद फरदीन खान को लेकर कई तरह की मीडिया रिपोर्टें सामने आईं, दो बार दो उनकी मौत को लेकर अफवाह उड़ाई गई. ऐसी ही खबरों पर रिएक्शन देते हुए अब फरदीन ने बड़ा बयान दिया है.Also Read - The Kashmir Files: प्यार को दूसरा मौका देने के लिए अपने पार्टनर्स से अलग हो गए थे अनुपम खेर और किरण खेर

हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में फरदीन खान ने खुद की मौत से जुड़ी फेक खबरों पर नाराजगी जताई है. बीते दिनों एक रिपोर्ट में एक्टर की एक्सीडेंट में मौत की अफवाह उड़ाई गई जिसे लेकर फरदीन खान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उस खबर को पढ़कर एक्टर अर्जुन रामपाल भी हैरान हुए और फरदीन से फोन पर उनका हाल जाना. Also Read - RRR Online Leak: बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही आरआरआर, लेकिन HD प्रिंट में लीक हो गई फिल्म

We wrapped principal photography of #Visfot yesterday. With director @kookievgulati @TSeries @_SanjayGupta pic.twitter.com/e1FH0GeaRd

— Fardeen Feroz Khan (@FardeenFKhan) February 28, 2022