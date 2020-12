बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में काम कर चुके फरदीन खान बहुत समय से पर्दे और साथ ही कैमरे से भी दूर हैं. दरअसल फरदीन कई सालों पहले जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने काफी वजन बढ़ा लिया था, कहा जाता है कि ड्रग्स की वजह से उनका वजन बहुत बढ़ गया था. फरदीन ख़ान इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, हालांकि फरदीन लंबे समय से फिल्मों और चकाचौंथ की दुनिया से दूर हैं. लेकिन एक बार फिर से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में आई हैं जिसमें वो बेहद फिट लग रहे हैं और इतना ही नहीं वो फिल्मों में काम करने को भी तैयार हैं. Also Read - बॉलीवुड के ये कलाकार पहले दिखते थे ऐसे, अब इनकी तस्वीर देख नहीं पहचान पाएंगे आप

आखिरी बार जब फरदीन ख़ान की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं तो उन्हें देखकर हर कोई हौरान रह गया था, उन फोटोज़ में एक्टर का वज़न इतना ज्यादा लग रहा था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था. लेकिन अब एक्टर ने खुद को फिर से फिट कर लिया है और वो वापस अच्छी शेप में आ चुके हैं.

अब फरदीन की कुछ नई तस्वीरें सामने आईं जो वापस से उन्हें उसी लुक में दिख रहे हैं जिसमें वो सालों पहले दिखते थे. एक साल पहले सफेद दाढ़ी और बढ़े हुए वज़न में दिखने वाले फरदीन अब फिर से एक दम फिट एंड हैंडसम हो गए हैं. नई तस्वीरों में फरदीन एकदम वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो अपनी फिल्मों में लगा करते थे.

ट्रोल होने पर फरदीन ने कहा था, ‘न तो मैं शर्मिंदा हूं और न ही डिप्रेस हूं. बता दूं कि वास्तव में मैं जीवन का सबसे खुशनुमा पल जी रहा हूं.’ आखिर फरदीन एक बार फिर से फैट से फिट हो चुके हैं. इतना ही नहीं वो फिल्मों में वापसी करने के लिए भी तैयार है. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें फरदीन का काम एक बार फिर से देखने को मिले.