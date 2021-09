नई दिल्ली: अभिनेता रितेश देशमुख और फरदीन खान फिल्म निर्माता संजय गुप्ता द्वारा समर्थित आगामी फिल्म ‘विस्फोट’ में नजर आएंगे. इस खबर की पुष्टि करते हुए, गुप्ता ने कहा, “मैं वास्तव में खुश हूं कि फरदीन और रितेश इस बेहद खास प्रोजेक्ट के लिए टीम बना रहे हैं. मेरी टीम और मैंने हमारे प्रत्येक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपना खून, पसीना और आंसू बहाया है. हम इस फिल्म पर कुछ समय से काम कर रहे है और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि विस्फोट महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी. हम इसके लिए तैयार हैं.”Also Read - 19 साल की उम्र में ताहिरा का आया था आयुष्मान पर दिल, बताया एक्टर ने इम्प्रेस करने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले थे

FARDEEN KHAN – RITEISH DESHMUKH IN SANJAY GUPTA’S NEW FILM ‘VISFOT’… #FardeenKhan and #RiteishDeshmukh – last seen in #HeyyBabyy – team up after 14 years in #Visfot… Official remake of #Venezuelan film #RockPaperScissors [2012]… Produced by #SanjayGupta. pic.twitter.com/vquB6FnpXM

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 14, 2021