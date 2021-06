Farhan Akhtar New Film Toofan Trailer Out: फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘तूफान’ (Toofan) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, फिल्म में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने एक बॉक्सर अजीज अली की भूमिका निभाई है. ऐमजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर (Toofan Trailer) आपके भी होश उड़ा देगा. Also Read - Vidya Balan ने Gender Discrimination पर कह दी ये बात, Sherni का ऐसा है अंदाज़- VIDEO

'तूफान' (Toofan) का ट्रेलर दर्शकों को एक स्थानीय गुंडे अज्जू भाई की जिंदगी के सफर पर ले जाता है, जो आगे चलकर प्रोफेशनल बॉक्सर अजीज अली बनता है. 'तूफान' (Toofan) एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसके निर्माता रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और राकेश ओमप्रकाश मेहरा हैं. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, परेश रावल, सुप्रिया पाठक कपूर, हुसैन दलाल, डॉ. मोहन अगाशे, दर्शन कुमार और विजय राज के साथ फरहान अख्तर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.



‘तूफान’ (Toofan) अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी और इंग्लिश में एक साथ प्रीमियर की जाने वाली पहली फिल्म भी बनने जा रही है, जिसका प्रीमियर 240 देशों और क्षेत्रों में 16 जुलाई, 2021 से शुरू होगा. वेटरन एक्टर परेश रावल ने फिल्म में एक मशहूर कोच का रोल किया है.