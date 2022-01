Farhan Akhtar Birthday and Unknown Facts: बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड कलाकार कहे जाने वाले फरहान अख्तर की पूरी दुनिया दीवानी है. अपने स्टाइल और अपनी पर्सनालिटी से हर किसी का दिल जीतने वाले फरहान (Farhan Akhtar) अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक होने के साथ साथ सिंगर भी हैं. फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले फरहान का आज जन्मदिन है. 9 जनवरी 1974 को मुंबई में जावेद अख्तर के घर जन्मे (Farhan Akhtar Birthday) फरहान यूं तो फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं मगर कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर को सफल बनाने के लिए कभी पिता का मां का सहारा नहीं लिया. जावेद अख्तर बॉलीवुड के मशहूर लेखक, कवि हैं. इनकी माँ का नाम हनी ईरानी है, जोकि एक बॉलीवुड अभिनेत्री है. फरहान अख्तर प्रसिद्ध उर्दू कवि जान-निसार के पोते हैं. फरहान अख्तर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अक्सर सुर्ख़ियों में भी रहती है. आज बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प (Lesser Known Facts about Farhan Akhtar) बातें बताएंगे:Also Read - कोविड पॉजिटिव Vishal Dadlani के पिता का निधन, टूट कर बोले- मां को गले नहीं लगा सकता, मैं खो गया हूं...

–एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित फिल्म रॉक ऑन से अख्तर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. इस फिल्म में फरहान ने गायकी से सबका दिल जीता.

–रंग दे बसंती फिल्म आमिर खान से पहले फरहान अख्तर को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसका अफ़सोस उन्हें आज भी है.

–फरहान की जिंदगी का सबसे खराब वक्त 1992-93 में था, जब उन्हें दंगों के दौरान मुस्लिम होने का खामियाजा भुगतना पड़ा.

–फरहान अख्तर ने फिल्म फिल्म दिल चाहता है का निर्देशन तब किया था जब उनकी माँ ने उन्हें घर से निकालने की धमकी दी थी. फरहान अपने माँ को अपना सबसे बड़ा आलोचक मानते हैं.

–फरहान अख्तर की पहली पत्नी का नाम अधुना भबानी था. सन 2000 में उन्होंने शादी की थी. दोनों ने शादी के 16 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था.

–अधुना भबानी एक मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं. लंदन में पैदा हुईं अधुना उम्र में फरहान अख्तर से 6 साल बड़ी हैं. पहली पत्नी से फरहान अख्तर को दो बेटियां भी हैं.

–फरहान अख्तर फिल्हाल शिबानी दांडेकर के साथ रिलेशनशिप में हैं.और दोनों की शादी की खबरें भी आ रही है.