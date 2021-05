Farhan Akhtar’s ‘Toofan’ Release Postponed Amid Second Wave Of COVID-19: फिल्म ‘तूफान (Toofan)’ का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं और ये फिल्म जल्द ही अमेजन प्राइम पर आने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है. फिल्म ‘तूफान (Toofan)’ में लीड किरदार निभा रहे एक्टर और इसके निर्माता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है. Also Read - Toofan Teaser Out: बॉक्सिंग रिंग में Farhan Akhtar ने मचाया 'तूफान', मृणाल ठाकुर संग रोमांस का भी लगेगा तड़का

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने हर किसी को परेशान कर दिया है और कई सारे राज्य लॉकडाउन में जा चुके हैं और कोरोना का कहर एक बार फिर से सिनेमा इंडस्ट्री पर दिख रहा है, ऐसे में अब फिल्म ‘तूफान (Toofan)’ की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है. फिल्म 21 मई को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज होने वाली थी. Also Read - Toofaan Releasing Date: इस दिन रिलीज होगी समर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तूफान', मुक्केबाज के रूप में फरहान अख्तर



एक्सेल एंटरटेनमेंट और आरओएमपी पिक्चर्स ने आज अपने सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण बयान जारी किया है और कहा है कि ‘भारत में कोरोना वायरस की वजह से हाल बेहद बुरे हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट और आरओएमपी पिक्चर्स की तरफ से हम महामारी की चपेट में आने वाले सभी लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं. इस मुश्किल समय में हमारा ध्यान महामारी पर है और हमारे लिए काम करने वालों, उनेक परिवार और समाज की सुरक्षा और मदद पर है. ऐसे में हमने अपनी फिल्म तूफान की रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है.’