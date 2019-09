फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा फ़िल्म “तूफ़ान” अपने पहले लुक पोस्टर के साथ इंटरनेट पर तहलका मचा रही है जिसमें फरहान अख्तर पहले कभी नहीं देखे गए बॉक्सिंग अवतार में नज़र आ रहे है.

फरहान अख्तर बॉक्सिंग रिंग में नज़र आ रहे हैं और यह लुक उन दिनों एवं महीनों की दृढ़ता का प्रमाण है, जिसका हम सभी को इंतजार था. फरहान का यह लुक आपको उनकी आखिरी फिल्म भाग मिल्खा भाग की भव्यता की याद दिला देगा.

Farhan Akhtar in sports-drama #Toofan… Release date finalized: 2 Oct 2020… Directed by Rakeysh Omprakash Mehra… Produced by Ritesh Sidhwani, Rakeysh Omprakash Mehra and Farhan Akhtar… First look poster: pic.twitter.com/mkIBbeP50c

— taran adarsh (@taran_adarsh) 30 September 2019