Don 3: डॉन 3 में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री, रणवीर सिंह के संग पहली बार बनेगी जोड़ी

Kiara Advani in Don 3: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म डॉन में पहली बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) नजर आए थे. डॉन 3 पहली बार 1978 में आई थी और ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी. ऐसे में सालों के बाद साल 2006 में शाहरुख खान (Shahurkh Khan) डॉन (Don) लेकर आए जिसमें प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) करीना कपूर (Kareena Kapoor) नजर आई थी. इसके बाद डॉन 2 (Don 2) 2011 में आई थी और इसमें भी प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी. ऐसे में अब इसका तीसरा भाग आ रहा है जिसमें शाहरुख खान की जगह पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) नजर आएंगे और इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अब कियारा आडवाणी (Kiara Advani) नजर आने वाली हैं और उनकी एंट्री अब ऑफिशियल हो गई है.

फरहान अख्तर ने ‘डॉन 3’ के लिए फीमेल लीड की घोषणा कर दी है और इमें कियारा आडवाणी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं और फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर फिल्म में कियारा आडवाणी का स्वागत किया है. कियारा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है ‘प्रतिष्ठित डॉन फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने और इस अविश्वसनीय टीम के साथ काम करने को लेकर रोमांचित हूं! जब हम एक साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकले हैं तो आप सभी के प्यार और समर्थन की अपेक्षा है’.

Thrilled to be part of the iconic Don franchise and to be working with this incredible team! Seeking all your love and support as we set out on this exciting journey together. 🎬@RanveerOfficial @FarOutAkhtar @ritesh_sid @PushkarGayatri @J10Kassim @roo_cha @vishalrr @excelmovies… pic.twitter.com/4oCbQSQwbc

— Kiara Advani (@advani_kiara) February 20, 2024