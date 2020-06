नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है. टीवी से फिल्मों तक का सफर तय करने वाले सुशांत ने बीते रविवार को मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. 34 साल की उम्र में सुशांत ने वो सब कुछ पा लिया था जिसे हर उभरता सितारा पाना चाहता है. इस हादसे के बाद से बॉलीवुड कई तरीके के सवालों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है. मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया के ज़रिए सुशांत को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसी सिलसिले में अब फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. Also Read - इन तीन नामों से घिरी थी सुशांत की लव लाइफ, सोनम कपूर ने इस मामले में ऐसा क्या कह दिया कि हो गईं ट्रोल

एक्टर-सिंगर फरहान अख्तर ने सुशांत को याद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक कविता साझा की जिसे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है. इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में फरहान कहते हैं कि 'सो जाओ मरे भाई, सो जाओ. गिद्ध इकट्ठा हो रहे, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे".

Sleep my brother sleep

let the vultures gather

and the crocodiles weep

let the circus performers

juggle, contort, bow and leap

let the shrill get higher

let the darkness

in the hearts of men get deep

Sleep my brother

Sleep my brother

Sleep.

RIP Sushant. ❤️

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 16, 2020