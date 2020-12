Farmer Protest Kangna Vs Diljit War actress says pet dog of karan johar punjabi singer says tere kai maalik hain- दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कंगना का एक ट्वीट उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. जिससे बाद से पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है. एक और जहां कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू कुत्ता कह दिया वहीं दिलजीत भी कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने ने भी कंगना पर कटाक्ष करते हुए कहा तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है, उन सबकी तू पालतू है ? फिर तो मालिको की लिस्ट लंबी हो जाएगी… ये बॉलीवुड वाले नहीं हैं, पंजाब वाले हैं. Also Read - अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी बिता रहे हैं खुशियों के पल, घर में किसी वक्त भी आ सकता है नन्हा मेहमान

‘तूने कितनों की चाटी है काम के लिए ? मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम, बॉलीवुड वाले आ के कहते हैं कि फिल्म कर लो सर वो भी स्माइलिंग फेस के साथ। मैं तुझे कह रहा हूं, ये पंजाब वाले हैं बॉलीवुड वाले नहीं..’

Aa JAA…

Kam Mai Hun Da Ni Karda ..Tuney Kitno ki Chaati Hai Kaam Ke Lie? Mai Bollywood Mai Strugle ni karta madam..

Bollywood wale aa ke kehnde aa film kar Lao SIR 😊 Mai tainu das riha eH BOLLYWOOD WALE NI PUNJAB WALE AA 2 Dian 4 Ni 36 Sune gi.. https://t.co/KSHb45Xpak — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) December 3, 2020

दरअसल कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहिन बाग वाली दादी 100 रुपए में कही भी पहुंच जाती है. हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया था, क्योंकि ये खबरे फेक थी. लेकिन लगता है कि ये बात पंजाबी सिंगर दिलजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और उन्होंने कंगना पर जमकर भड़ास निकाली है.

एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बुजुर्ग महिला महिंदर कौर का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था और कंगना को टारगेट करते हुए लिखा था- किसी को इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए. कुछ भी बोलती फिरती हो.’ इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कंगना ने ल‍िखा, ‘ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी नागरिकता के लिए आंदोलन कर रही थी वो ही बिकनिस बानो दादीजी किसान आंदोलन के एमएसपी के लिए भी आंदोलन करती हुई दिखीं. महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं. क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने. ये सभी अभी बंद करो.