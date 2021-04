Fast & Furious 9 Trailer An Action Packed Ride with Vin Diesel and John Cena: ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ (Fast & Furious) हॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिसने ना केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी अपना नाम कायम किया है. ऐसे में अब इस फिल्म का नौवा भाग आ रहा है और आखिरकार इसका ट्रेलर आ चुका है और लोग जमकर इसपर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि फिल्म का पहला ट्रेलर बीते साल की शुरुआत में रिलीज किया गया था. इस फिल्म में विन डीजल (Vin Diesel) अपने ही भाई जॉन सीना (John Cena) से टक्कर लेते नजर आएंगे. Also Read - Hollywood 2021 Films: साल 2021 में हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में पर्दे पर मचाएंगी धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

'फास्ट एंड फ्यूरियस 9' (Fast & Furious 9) का ट्रेलर आपको हैरान कर देगा, इसमें कमाल के एक्शन सीन्स नजर आ रहे हैं जो किसी का भी होश उड़ा सकते है. फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की बाकि भाग की तरह इसमें भी रोमांच और रफ्तार का कहर है. फिल्म में विन डीज और जॉन सीना (John Cena) की जोड़ी देखने को मिलेगी.



'फास्ट एंड फ्यूरियस 9' (Fast & Furious 9) के इस ट्रेलर को विन डीजल (Vin Diesel) और जॉन सीना (John Cena) ने अपने-अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और इसे देखकर दोनों के फैंस उनके दीवाने हुए जा रहे हैं. 'फास्ट एंड फ्यूरियस 9' को मई 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया है.

भारत और अमेरिका में ये फिल्म 25 जून को रिलीज होगी और यूके में इसकी रिलीजिंग डेट 8 जुलाई है. ‘फास्ट एंड फ्यूरियस 9’ (Fast & Furious 9) फिल्म जस्टिन लिन द्वारा निर्देशित है. फिल्म में संग कैंग, मिशेल रोड्रिग्ज, टायरेज गिब्सन, जोर्डन ब्रूस्टर, नाथाली इमैनुएल और हेलेन मिरेन मुख्य भुमिका में हैं.