Fathers Day 2022: एक लड़के के लिए उसके पापा पहला सुपरहीरो होते हैं और लड़की के लिए पहला प्यार. इस 'फादर्स डे' (Fathers Day) भारत समेत दुनियाभर में लोगों ने अपने पिता, पापा, डैड को उनके द्वारा दिए गए निस्वार्थ प्यार के लिए धन्यवाद कहा. सोशल मीडिया पर लोग अपने पिता के साथ फोटो पोस्ट कर 'फादर्स डे' सेलिब्रेड कर रहे हैं तो वहीं फिल्म स्टार्स भी इस मामले में पीछे नहीं रहे. संजय दत्त (Sanjay Dutt) और एक्टर चिरंजीवी (Chiranjeevi) ने अपने पिता के साथ थ्रोबैक फोटो शेयर कर उन्हें याद किया. फादर्स डे हर साल जून के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है. इस मौके पर फिल्म स्टार्स ने भी अपने पिता पर प्यार बरसाया.

'फादर्स डे' के मौके पर एक्टर संजय दत्त ने अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त को याद किया. पिता सुनील दत्त की तस्वीरें शेयर करते हुए संजय ने फादर्स डे की बधाई दी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आई लव यू, डैड! आपने मेरे लिए, हमारे लिए… हमारे परिवार के लिए हर छोटी-छोटी चीज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद. आप हमेशा मेरी ताकत, गर्व और प्रेरणा के महान स्रोत रहेंगे. मैं धन्य और खुशकिस्मत हूं कि मैं आपका बेटा हूं.' संजय ने अपने बच्चों के साथ भी फोटो शेयर किया है.

I love you, Dad! Thank you for every little thoughtful thing you did for me, for us… for our family! You will always be my great source of strength, pride and inspiration. I was blessed and lucky to have been your son for you were the best role model I could ask for! pic.twitter.com/7ajEKNqAnY

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) June 19, 2022