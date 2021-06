Fatima Sana Shaikh reveals she’s ‘unemployed’ due to COVID in quick chat with paps: पिछले एक साल से कोरोना की मार पूरे देश को परेशान कर दिया है और दौरान कई सारे लोगों के काम पर असर पड़ा है और इससे बॉलीवुड के स्टार भी अछूचे नहीं है. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई टीवी शो की शूटिंग रुकी हुईं, तो कई फिल्मों के प्रोजेक्ट पर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख (Fatima Sana Sheikh) भी इस बोरेजगारी की मार झेल रही हैं. Also Read - Fatima Sana Shaikh को ऊंचाई से लगता है डर तो कॉफी से है प्यार, जानें एक्ट्रेस के बारे में 10 राज की बातें- Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Sheikh) का एक वीडियो सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस कह रही हैं कि 'अभी जब कोविड खत्म हो जाएगा, तो सभी को काम मिलेगा तो मुझे भी काम मिलेगा. अभी तो मैं बेरोजगार हूं.'

बता दें, फातिमा का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत में फातिमा भी कोविड की चपेट में आ गई थीं लेकिन वो फिट हो गई हैं और हाल ही में आई उनकी बेबी सीरीज अजीब दास्तान्स लोगों को बेहद पसंद आई है और उनके काम की तारीफ भी हुई है.