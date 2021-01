Republic Day 2021: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फिल्म ‘फौजी कॉलिंग’ (Fauji Calling Trailer) का ट्रेलर लॉन्च किया. इस अवसर पर फिल्म में काम कर रहे कलाकार शरमन जोशी, बिदिता बाग और निर्देशक आर्यन सक्सेना मौजूद थे. इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब राजनाथ सिंह ने कहा, “इस फिल्म में काम कर रहे सभी कलाकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं. मुझे पूरा यकीन है कि यह फिल्म युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उनमें देशप्रेम का जज्बा भरेगी.” Also Read - बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए करीना कपूर कर रही हैं कसरत, इन तस्वीरों में देखिए प्रेग्नेंट 'बेबो' का ग्लैमरस अंदाज

उन्होंने कहा, “यह फिल्म एक सैनिक और उसके परिवार की कहानी है. किसी सैनिक के पराक्रम में उसके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है और मुझे भरोसा है कि लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे. मैं इस फिल्म के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं.”

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh launched the trailer for upcoming film ‘Fauji Calling’ on the eve of #RepublicDay. pic.twitter.com/M3GmwiB55r

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) January 25, 2021