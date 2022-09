Fawad Khan On Physical Transformation: पाकिस्‍तान एक्‍टर फवाद खान (Fawad Khan) इन दिनों अपकमिंग फिल्‍म ‘द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट’ (The Legend of Maula Jatt) के प्रमोशन में बिजी हैं. हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. यह मेहनत इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में तक भर्ती होना पड़ा. दरअसल, उन्‍होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉलीवुड के मिस्‍टर परफेक्‍शनिस्‍ट आमिर खान (Aamir Khan) और हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बेल (Christian Bale) को कॉपी करने की कोशिश की, मगर इसका उनकी सेहत पर उल्‍टा ही असर पड़ गया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी. फवाद ने यह भी बताया है कि उन्हें हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी मिल गई थी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में उन्हें 3 महीने लग गए थे.Also Read - आमिर खान के होने वाले दामाद नुपुर शिखरे करा चुके हैं न्यूड फोटोशूट, वायरल हो रही हैं तस्वीरें

फवाद खान को बॉडी बनाना पड़ा महंगा

फवाद खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एक इंटरव्यू के दौरान फवाद बताते हैं कि फिल्म के लिए उन्हें बॉडी बनानी थी और इसके लिए उन्होंने मेहनत भी शुरू कर दी थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, फवाद खान ने बताया कि फिल्म के लिए उन्हें अपनी बॉडी पर बहुत काम करना था, लेकिन जिस तरह की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की उस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन वह दोबारा नहीं करना चाहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका उनके शरीर पर नेगेटिव असर पड़ा था. बड़े पर्दे जो बॉडी लोगों को अट्रैक्टिव और पावरफुल लगती है, उसके लिए एक एक्टर के पीछे की बहुत मेहनत होती है.

10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे फवाद

फवाद खान अपनी आगामी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. फवाद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वह क्रिश्चियन बेल और आमिर खान को कॉपी कर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे थे. हालांकि, ऐसा करना उन्हें बहुत भारी पड़ा और उन्हें हॉस्पिटल तक में भर्ती होना पड़ा. फवाद ने फवाद खान बताते हैं कि वो किडनी में दिक्कत होने की वजह से वो लगभग 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे. इसलिये जब भी कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान बनाएं, तो ये जांच के लिये आप अपनी बॉडी के लिये जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं.