विमल इलायची के विज्ञापन पर महाराष्ट्र FDA का एक्शन- शाहरुख-अजय और टाइगर श्रॉफ को भेजा नोटिस

Maharashtra FDA Action Over Vimal Ad: महाराष्ट्र FDA ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

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Maharashtra FDA Action Over Vimal Ad: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड एक्टर्स अजय देवगन, शाहरुख़ खान और टाइगर श्रॉफ को ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन के लिए ‘शो कॉज़ नोटिस’ जारी किया है. आरोप है कि यह विज्ञापन असल में ‘विमल पान मसाला’ का ‘सरोगेट विज्ञापन’ है, जो राज्य में प्रतिबंधित है. महाराष्ट्र FDA ने राज्य में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री और प्रमोशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है और अब ये तीनों एक्टर्स भी रेगुलेटर की जांच के दायरे में आ गए हैं.

जानें FDA ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है

FDA के अनुसार, इलायची के विज्ञापनों का तरीका, प्रोडक्ट का नाम और बाज़ार में उनकी कुल मिलाकर जो छवि बनती है, उससे बैन किए गए पान मसाला ब्रांड के साथ सीधा संबंध जुड़ता है. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ‘फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (FSS) एक्ट, 2006’ का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत गुमराह करने वाले फ़ूड विज्ञापनों और ऐसे प्रमोशन को “पब्लिश करने में शामिल” लोगों को सज़ा दी जाती है.

विज्ञापन विमल ब्रांड को बढ़ावा देता है

नोटिस में कहा गया है, ‘उस विज्ञापन की जांच करने पर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि विज्ञापन विमल ब्रांड को बढ़ावा देता है. यह ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है, जो महाराष्ट्र राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंधित है. यह प्रतिबंध 13 जुलाई, 2026 को महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा FSS एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत जारी आदेश में बताई गई तारीख से लागू होगा और इसके तहत पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक है.’

शाहरुख-अजय और टाइगर को भेजा गया नोटिस

एक्टरों से कहा गया है कि वे कैंपेन में अपनी भागीदारी के बारे में आधिकारिक तौर पर बताएं और यह स्पष्ट करें कि उनके एंडोर्समेंट से किसी प्रतिबंधित पदार्थ का अप्रत्यक्ष प्रचार कैसे नहीं होता है. ये नोटिस शाहरुख खान के बांद्रा स्थित घर (मन्नत), अजय देवगन के जुहू स्थित घर और टाइगर श्रॉफ के प्रोडक्शन हाउस को भेजे गए। मुंडे, जो अभी महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर हैं, राज्य में खाने-पीने की चीज़ों और दवाओं में मिलावट के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं.

व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

महाराष्ट्र में 2012 से ही तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर रोक लगी हुई है. कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में, महाराष्ट्र FDA तंबाकू की बिक्री और प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है. FDA तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के खिलाफ भी सख्त कदम उठा रहा है. साथ ही, गुटखा, तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाला और ऐसे ही प्रतिबंधित उत्पादों का संगठित नेटवर्क चलाने वाले मामलों में ‘महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट’ (MCOCA) लागू करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है. रेगुलेटर ने ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ की धारा 24 लागू की है, जो खाने-पीने की चीजों के भ्रामक और धोखेपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाती है. सने धारा 53 का भी हवाला दिया है, जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन के “प्रकाशन में शामिल” किसी भी व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.