आदित्य रॉय कपूर को फीमेल फैन ने जबरदस्ती किया Kiss, नाराज फैंस बोले 'शोषण है यह'- Video

Aditya Roy Kapur Kissing Video Viral: बॉलीवुड के हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दअरसल आदित्य रॉय कपूर का नाम इन दिनों अनन्या पांडे के जुड़ता नजर आ रहा है. इस कपल को हाल ही में कियारा और सिड की रिसेप्शन पार्टी में फिर से स्पॉट किया गया था. हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो इन्हें ही पता ही. इसी बीच में आदित्य रॉय अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘द नाइट मैनेजर’ को लेकर भी छाए हुए हैं. आदित्य इसका जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं और हाल ही में वो एक होटल में नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने रिसेप्शन पर खड़ हुए हैं और कुछ लोगो के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं. हालांकि हम यहां इस वीडियो की नहीं बल्कि एक और वीडियो की बात कर रहे हैं जो जमकर वायरल हो रहा है.

‘द नाइट मैनेजर’ की स्क्रीनिंग के दौरान आदित्य रॉय कपूर जब बाहर निकले तो हैरान रह गए. दरअसल एक फीमेल फैन ने एक्टर के साथ सेल्फी लेने के बाद उन्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की जिसेकी वजह से एक्टर काफी असहज होते दिखे. हालांकि आदित्य ग्रेसफुली सिचुएशन को संभालते हुए फैंस से खुद को दूर कर लेते हैं बावजूद इसके फैन फिर एक्टर को किस करने की कोशिश करती है और जाते-जाते उनके हाथ को चूम ही लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख फैंस हैरान हैं और वो उस महिला पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं.