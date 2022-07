Fifty Shades Of Grey: हॉलीवुड फिल्म ‘फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे’ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, ये दुनिया की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक गिनी जाती है और कई सारे देशों में इसे बोल्ड कंटेट की वजह से बैन भी कर दिया गया है. बता दें कि ये फिल्म एक किताब पर आधारित है और इसमें मुख्य भूमिका में नजर आने वाली अमेरिकी ऐक्ट्रेसडकोटा जॉनसन को लोगों ने इस किरदार में खुब पसंद किया था. इसमें लीड एक्टर के तौर पर जेमी डोर्नन थे. इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पर्दे पर खुब पसंद किया था, बता दें कि ये एरॉटिक फिल्म 2015 में आई थी और इसका दूसार भाग भी आ चुका है. डकोटा जॉनसन ने इस फिल्म में एक स्वीट और सीधी-सादी लड़की अनास्तासिया का किरदार निभाया था जो हिंसक सेक्स के शौकीन अरबपति क्रिस्चन ग्रे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपने इस किदार और इसे निभाने वके दौरान हुई मुश्किलों पर खुलकर बातें की हैं.Also Read - 'Fifty Shades of Grey' continue to top North America's Box Office in second week

'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' में फिल्माए गए सीन्स को लेकर डकोटा पहले भी बात कर चुकी हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि जेमी के साथ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह काफी दर्द से गुजरी हैं. एक बातचीत के दौरान डकोटा जॉनसन ने इस फिल्म के एक बेहद अंतरंग सीन पर बात की और उन्होंने बताया था कि इसकी शूटिंग के वक्त जेमी उन्हें बिस्तर पर फेंक दिया करते थे.

डकोटा ने कहा था, 'मुझे बिस्तर पर फेंकने के बाद जेमी ने मुझे चाबुक से मारा. यह खौफनाक था. काश हमारे पास इन सारे सीन्स की रील होती.' इसके अलावा डकोटा ने यह भी बताया था कि इस सीन के 17 टेक्स हुए थे, जिसकी वजह से पूरा दिन उनका सिर पटका गया. आखिर में उनकी हालत यह हो गई थी कि वह अपनी गर्दन तक नहीं हिला पा रही थीं. डकोटा ने कहा कि कुछ बेहद बोल्ड सींस की वजह से सेट का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता था. कई बार तो हालत यह हो जाती थी कि मुझे सदमा जैसा लगता था और फिर मैं सेट से बाहर चली जाती थी. बता दें कि डकोटा जॉनसन ने 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' के 2017 में आए सीक्वल और 2018 में आई 'फिफ्टी शेड्स फ्रीड' में भी अनास्तासिया स्टील का किरदार निभाया था.