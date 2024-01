Fighter Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर शानदार-जानदार लैंडिग, ऋतिक-दीपिका ने दिखाया दम

Fighter Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन-दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं. पहली बार ऋतिक और दीपिका एक साथ बड़े पर्दे पर नज़र आए हैं. लोग इनकी केमेस्ट्री देखने के लिए बेताब थे. इस फिल्म के दिल दहला देने वाले हवाई एक्शन ने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं. कुल मिलाकर यह फिल्म किंग साइज एंटरटेनर बताई जा रही है और इसके साथ ही फिल्म को पहले दिन अच्छी शुरुआत भी मिली है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही पहले दिन इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक थिएटर पहुंचे. सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन भारत में 22 करोड़ रुपये की कमाई की. गुरुवार को फाइटर की कुल मिलाकर 21.17% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी.

Trade Analyst And Movie Critic ने सोशल मीडिया पर भी अपना रिव्यू दिया था. “#वॉर। #पठान. अब #फाइटर। निर्देशक #सिद्धार्थआनंद ने हैट्रिक बनाई…हवाई मुकाबला, नाटक, भावनाएं और देशभक्ति, #फाइटर एक किंग साइज एंटरटेनर है, जिसमें #ऋतिक रोशन का शानदार अभिनय है…बस इसे मिस न करें. #फाइटररिव्यू”. उन्होंने ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर के बेहतरीन चित्रण के बारे में बताया.

#OneWordReview…#Fighter: BRILLIANT.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½#War. #Pathaan. Now #Fighter. Director #SiddharthAnand scores a hat-trick… Aerial combat, drama, emotions and patriotism, #Fighter is a KING-SIZED ENTERTAINER, with #HrithikRoshan’s bravura act as the topping… JUST DON’T… pic.twitter.com/t9fmssfw2P

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 24, 2024