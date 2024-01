'Fighter' की कमाई ने बॉक्स ऑफिस किया तहस-नहस, ऋतिक-दीपिका की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Fighter Box Office Collection: ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण स्टारर ‘फाइटर’ (Hrithik Roshan And Deepika Padukone Starrer Film) फाइटर 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि सोशल मीडिया पर कई दिन पहले से इसे लेकर बज़ बना हुआ था. अगले दिन गणतंत्र दिवस था. छुट्टी होने का पूरा-पूरा फायदा इसे मिला. पहले दिन की शुरूआत भी अच्छी थी. लेकिन वीकेंड पर भी इस फिल्म ने जो कमाल दिखाया है वो काबिले तारीफ है. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित हिंदी एविएशन एक्शन फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $25.1 मिलियन की शानदार ओपनिंग के साथ जीत हासिल की है. आइए यहां जानते हैं कि ‘फाइटर’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी रविवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘फाइटर’ ने की कितनी कमाई?

‘फाइटर’ में जहां देशभक्ति की भावना दिखाई दी है वहीं ये रोमांस और इमोशन्स से भी भरपूर है. ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने पहली बार स्क्रीन शेयर की है और उनकी केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई है. फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंच रही है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘फाइटर’ ने रिलीज के पहले दिन 22.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन ‘फाइटर’ ने 39.5 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 27.5 करोड़ रुपये की कमाई की. अब फिल्म की रिलीज के चौथे दिन यानी पहले रविवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं.

सैकनिल्क की शुरुआती रुझान रिपोर्ट के मुताबिक, ‘फाइटर’ ने रिलीज के चौथे दिन 28.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके साथ ही ‘फाइटर’ का चार दिनों का कुल कलेक्शन अब 118.00 करोड़ हो गया है.

