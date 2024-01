Fighter First Review: कैसी है Hrithik- Deepika की फिल्म, थियेटर में जाने से पहले पढ़े रिव्यू

Fighter First Review: ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण (Hrithik Roshan And Deepika Padukone) की एरियल फिल्म फाइटर (Airal Film Fighter) का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. फाइनली ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. हालांकि फिल्म की एडवांस बुकिंग में कुछ खास रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया. ‘पठान’ फेम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की ‘फाइटर एरियल फिल्म है जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. इन सबके बीच ‘फाइटर’ का पहला रिव्यू भी आ गया है. आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म?

‘फाइटर’ का पहला रिव्यू

फिल्म की कहानी दमदार है. ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद की खूब तारीफ की गई है. आज यानी 25 जनवरी को रिलीज हो रही फाइटर साल की पहली बड़े बजट की थिएटर रिलीज फिल्म है. ‘फाइटर’ का पहला रिव्यू ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने एक्स पर शेयर किया है.

तरण ने अपने दिए रिव्यू में फिल्म को साढ़े 4 स्टार दिए हैं और फाइटर को शानदार बताया है. उन्होंने ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर की एक्टिंग की भी तारीफ की है. तरण आदर्श ने अपने ‘इट्स…बस इसे मिस न करें’ .

#OneWordReview…#Fighter: BRILLIANT.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½#War. #Pathaan. Now #Fighter. Director #SiddharthAnand scores a hat-trick… Aerial combat, drama, emotions and patriotism, #Fighter is a KING-SIZED ENTERTAINER, with #HrithikRoshan’s bravura act as the topping… JUST DON’T… pic.twitter.com/t9fmssfw2P

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 24, 2024