Fighter Motion Poster: 'फाइटर' का मोशन पोस्टर रिलीज, सेना के अधिकारी बने ऋतिक, दीपिका और अनिल

Fighter Motion Poster: आज देश में आजादी का दिन है और इस खास मौके पर हर कोई कुछा ना कुछ कर ही रहा है. ऐसे में लंबे इंतजार के बाद इस खुशी के दिन आखिरकार फैंस को ट्रीट मिल ही गई. फाइटर का पहला मोशन पोस्टर जो रिलीज किया गया है. खास बात ये है कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर एक साथ जल्द ही सिद्धार्थ आनंद की ‘फाइटर’ में नजर आने वाले हैं. हालांकि ये मूवी साल 2024 में रिलीज होगी. हालांकि इसके पहले 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, टीम ने फिल्म का पहला लुक शेयर किया है. इसमें तीनों ही कलाकार वायु सेना के अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं.

डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने 15 अगस्त को फाइटर के पहले मोशन पोस्टर के साथ ही फैंस के बीच अपनी आने वाली फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. फिल्म के मोशन पोस्टर में दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और अनिल कपूर के दमदार लुक को फैंस के साथ शेयर किया गया है. देशभक्ति से भरपूर एक पोस्टर को शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है. फाइटर को 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. पोस्टर को देख समझा जा सकता है कि ये एक एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर की झलक को बखूबी दिखा रहा है. साथ ही यह पूरी तरह से देशभक्ति और भावनाओं को प्रोत्साहित करता है.