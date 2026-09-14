कैंसर की 4th स्टेज से लड़ रही एक्ट्रेस नफीसा, मांगी सलामती की दुआ, बोलीं- बहादुरी से लड़ रही हूं

Nafisa Ali Health Update: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली इस दौरान कैंसर की 4th स्टेज से लड़ रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल की पोस्ट कर ये जानकारी शेयर की. जिसके बाद फैंस उनकी हेल्थ के लिए काफी परेशान हैं.

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नफीसा अली ने साल 2018 में पहली बार बताया था कि उन्हें स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर है. (nafisaalisodhi)

लंबे समय से कैंसर का सामना कर रहीं एक्ट्रेस नफीसा अली की हालत अब और खराब हो गई है. उनका ओवेरियन और पेरिटोनियल कैंसर अब आगे बढ़ गया है. हाल ही में हुए PET/CT स्कैन में लिवर की सतह पर कैंसर के नए डिपॉजिट दिखाई दिए हैं. इसके बाद डॉक्टरों ने उनके इलाज में बदलाव करते हुए अब टारगेटेड थेरेपी शुरू की है. 69 साल की नफीसा अली पिछले कई सालों से इस बीमारी से लड़ रही हैं. मुश्किल हालात के बावजूद वह लगातार सकारात्मक रहने और हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करती हैं. अपनी नई पोस्ट के जरिए उन्होंने फैंस को अपनी मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और बताया कि वह इस लड़ाई का मजबूती से सामना कर रही हैं.

अस्पताल से तस्वीर शेयर कर दी हेल्थ अपडेट

नफीसा अली ने रविवार को सोशल मीडिया पर अस्पताल से अपनी एक तस्वीर शेयर की. फोटो में वह अस्पताल के बेड पर नजर आ रही हैं और उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई है. इसके बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी हालिया जांच में कैंसर के बढ़ने की जानकारी सामने आई है. PET/CT स्कैन में लिवर की सतह पर नए डिपॉजिट पाए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने उनका मौजूदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदल दिया है और अब उन्हें टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है. नफीसा ने अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया, जो लगातार उन्हें हिम्मत और सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीमारी के इस मुश्किल दौर में भी वह पूरी बहादुरी के साथ इसका सामना कर रही हैं.

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तीसरी बार रेमिशन के बाद फिर बढ़ी बीमारी

नफीसा अली इससे पहले भी अपनी कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं. कुछ समय पहले उन्होंने बताया था कि उनका ओवेरियन कैंसर स्टेज 4 तक पहुंच चुका है. वह बीमारी के दौरान तीसरी बार रेमिशन में भी जा चुकी थीं. नई जांच के नतीजों ने एक बार फिर उनकी चुनौती बढ़ा दी है. स्कैन में ओवेरियन और पेरिटोनियल कैंसर के बढ़ने के साथ लिवर की सतह पर नए डिपॉजिट नजर आए. इसी वजह से डॉक्टरों ने उनके इलाज का तरीका बदलने का फैसला किया है.

फैंस और दोस्तों ने बढ़ाया हौसला

नफीसा की हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके लिए दुआएं और शुभकामनाएं भेजीं. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उन्हें मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया. फैशन डिजाइनर फराह खान अली ने भी नफीसा के लिए एक भावुक संदेश लिखा. उन्होंने एक्ट्रेस की हिम्मत और मजबूती की तारीफ करते हुए उनके जल्द इस मुश्किल दौर से बाहर आने की उम्मीद जताई. नफीसा की पोस्ट पर कई अन्य लोगों ने भी प्यार और प्रार्थनाओं के साथ उनका हौसला बढ़ाया.

2018 में पहली बार चला कैंसर का पता

नफीसा अली ने साल 2018 में पहली बार बताया था कि उन्हें स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर है. इसके बाद से वह लगातार इलाज करा रही हैं. बीमारी के इतने लंबे सफर के दौरान उन्होंने अपनी स्थिति को लोगों से छिपाने के बजाय समय-समय पर अपने अनुभव साझा किए हैं. कैंसर होने के बाद भी नफीसा ने पूरी तरह एक्टिंग से दूरी नहीं बनाई. भले ही उन्होंने कम काम किया. साल 2022 में वह सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ऊंचाई’ में नजर आई थीं. इसके अलावा इसी साल रिलीज हुई फिल्म ‘मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी’ में भी नफीसा दिखाई दीं.