फिलहाल (Filhaal) गाने की सफलता के बाद इसके दूसरे भाग का इंतजार फैंस कई सालों से कर रहे थे, ऐसे में पूरा गाना आ चुका है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नूपुर सेनन (Nupur Sanon) एक बार फिर से पर्दे पर अपना रोमांस और कमाल की केमिस्ट्री लेकर आए हैं.

इस गाने का नाम फिलहाल 2 मोहब्बत (Filhaal 2 Mohabbat) है. एक बार फिर से गाने में अक्षय (Akshay Kumar) और नूपुर सेनन (Nupur Sanon) का दर्द और प्यार से भरा रिश्ता देखने को मिल रहा है. फिलहाल 2 मोहब्बत गाना बी प्राक ने गाया है और इसके बोल जानी ने लिखे हैं.



हाल ही में इस गाने का टीजर रिलीज किया गया था. इस टीजर को लोगों ने बेहद पसंद किया है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अघर टीजर इतना सफल था तो पूरा गाना कितना पसंद आएगा फैंस को.