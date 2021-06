Filhaal 2 Teaser Out See Akshay Kumar-Nupur Sanon Love Story: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन (Nupur Senon) का ‘फिलहाल 2′ (Filhall 2) का टीजर रिलीज हो चुका है. इसके पहले दोनों की जोड़ी को लोगों ने’फिलहाल’ (Filhall) में बेहद किया था औऱ इसका क्रेज देखकर ही इसका दूसार भाग लाया गया है. मेकर्स ‘फिलहाल 2’ (Filhall 2) के टीजर को भी रिलीज कर चुके हैं, जो सिर्फ 51 सेकंड का है, लेकिन वही 51 सेकंड ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. Also Read - Filhaal 2: Akshay Kumar-Nupur Sanon की देखने वाली है केमेस्ट्री, जो दर्द बच गया था वो फिर दिखेगा

इस गाने का टीजर जारी करते हए अक्षय (Akshay Kumar) लिखते हैं कि “फिलहाल से मोहब्बत करने का समय करीब आ रहा है. ‘फिलहाल 2’ मोहब्बत सॉन्ग 6 जुलाई को रिलीज होगा.”

इस गाने का टीजर भावुक कर देने वाला है और टीजर में सिर्फ एक लाइन सुनने को मिल रहा है और वह है- ‘एक बात बताओ तो…’ इससे पहले अक्षय ने सॉन्ग के पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ‘और दर्द जारी है… अगर फिलहाल ने आपके दिल को छुआ तो फिलहाल 2 की मोहब्बत आपकी रूह को छू लेगी.’