Film 83 Kabir Khan Spend This Much On 1983 Star Cricketer: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 (Film 83) सिनेमाघर में 24 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में रणवीर (Ranveer Singh) पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) का रोल निभा रहे हैं. भारत ने पहली बार 1983 में वनडे वर्ल्ड कप कपिल देव (Kapil Dev) की कप्तानी में लार्ड्स के मैदान वेस्टइंडीज को हराकर जीता था. कबीर खान (Kabir Khan) के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत की ऐतिहासिक जीत पर आधारित है. फिल्म में एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में 38 साल पहले ऐतिहासिक वनडे विश्व कप जीत के अन्य भारतीय खिलाड़ियों की कैरेक्टर को भी पर्दे पर दिखाया जाएग. इस फिल्म में लगभग 38 साल पहले भारत को पहली बार विश्व कप जिताने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म 83 (Film 83) को बनाने में काफी मोटी रकम खर्च की है. साथ ही मेकर्स ने कपिल देव समेत 1983 विश्व कप की भारतीय टीम के खिलाड़ियों के कैरेक्टर दिखाने के लिए उन्हें भारी भरकम रकम दी है. तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए कितनी मोटी रकम वसूल की गई है.

फिल्म के निर्माताओं ने खर्चे हैं जमकर पैसे

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म '83' को बनाने में काफी मोटी रकम खर्च की है. साथ ही मेकर्स ने कपिल देव समेत 1983 विश्व कप की भारतीय टीम के खिलाड़ियों के कैरेक्टर दिखाने के लिए उन्हें भारी भरकम रकम दी है. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने '83' फिल्म के लिए विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को करीब 15 करोड़ रुपए दिए हैं. वहीं कप्तान कपिल देव को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं ने कपिल देव को पांच करोड़ रुपये दिए हैं.

इन एक्टर्स ने निभाई महत्त्वपूर्ण भूमिका

फिल्म में पंकज त्रिपाठी टीम के मैनेजर पीआर मान सिंह की भूमिका निभा रहे हैं. सुनील गावस्कर का रोल ताहिर राज भसीन निभा रहे हैं इसके अलावा भी फिल्म में कई मुख्य किरदार हैं. दूसरी ओर, जीवा ने कृष्णमाचारी श्रीकांत, हार्डी संधू ने मदन लाल लकी, एम्मी विर्क ने बलविंदर संधू का कैरेक्टर प्ले किया है। साहिल खट्टर ने सैयद किरमानी, चिराग पाटिल ने संदीप पाटिल की भूमिका निभाई है