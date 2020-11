film Dehati Disco Ganesh Acharya, Ravi Kishan ,Remo D’souza , Manoj Joshi shooting Climax scene of movie see pics-उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड फ़िल्म ‘देहाती डिस्को’ की शूटिंग चल रही है. बॉलीवुड के कई जाने-माने कलाकार जैसे रवि किशन, मनोज जोशी, सुनील पाल, राजेश शर्मा, मिथिलेश चौधरी,मास्टर शशांक शर्मा , कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और रेमो डीसूज़ा वहां शूट करने पहुंचे. Also Read - Festival Advance: इस राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा- मिलेगा फेस्टिवल बोनस

रेमो डिसूजा इस फ़िल्म में अतिथि भूमिका में हैं. क्लाइमेक्स सीन को पूरी कास्ट, डांसर्स और ग्रामीणों के साथ शूट किया गया. क्लाइमेक्स सीन के लिए 500 से अधिक लोगों का उपयोग किया गया था.



इस फ़िल्म का निर्माण प्राची मूवीज और वी 2 एस प्रोडक्शंस के सहयोग से वन एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन के कमल किशोर मिश्रा कर रहे हैं.

बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और एक्शन अब्बास अली मुग़ल द्वारा किया गया है, जबकि संगीत ड्रम्स शिवमणि द्वारा बनाया गया है.