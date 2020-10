नई दिल्ली: फिल्मकार अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता ने मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के न्यायिक हिरासत में रहने को लेकर चिंता जताई है. शहर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल की जांच के लिए इन दोनों को गिरफ्तार किया था. Also Read - Sushant Case Updates: रिया के वकील ने सुशांत के परिवार पर लगाया ये आरोप, दी चेतावनी

अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया, "वह लड़की एक महीने से जेल में है."

हंसल मेहता ने लिखा, “कृपया मुझे बताएं. रिया अब भी हिरासत में क्यों है?”

Why is @Tweet2Rhea still in custody ? Is it really essential for the investigation or just to satisfy a ranting 80k fake account … hate and rant factory ? https://t.co/UjNOZwFwh8

