नई दिल्ली: सुशांत सिंह के निधन के बाद से बॉलीवुड की दुनिया में काफी उथल पुथल मच रही है. अब ‘आर्टिकल 15’, ‘मुल्क’, ‘थप्पड़’ जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने बॉलीवुड से इस्तीफा दे दिया है. जी हां, अनुभव सिन्हा के इस फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री को चौंका (Anubhav Sinha Resigns from Bollywood) दिया है. अनुभव सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “बस!!! मैं बॉलीवुड से इस्तीफ़ा देता हूं। अब इसका जो भी मतलब हो”. Also Read - Post: Smriti Irani Praises Taapsee Pannu’s Film Thappad, स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक नोट

Also Read - कानपुर में रोकी गई फिल्म 'आर्टिकल 15' की स्क्रीनिंग

इसके साथ साथ अनुभव ने ट्विटर पर अपने नाम के साथ ‘Not Bollywood’ भी जोड़ दिया है. अनुभव के बॉलीवुड को छोड़ने पर उनके फैन्स भी परेशान हो गए हैं लेकिन उन्होंने अपने अगले ट्वीट में यह भी साफ़ किया कि वो बॉलीवुड से इस्तीफा दे रहे हैं मगर हिंदी फिल्में ज़रूर बनाते रहेंगे.

What’s Bollywood?I came 2be partof Cinema inspired by Satyajit Ray ,Raj Kapoor,Guru Dutt,Ritwick Ghatak,Bimal Roy,Mrinal Sen , Hrishikesh Mukherjee,KAsif,Vijay Anand ,Javed Akhtar,Tapan Sinha, Gulzar ,Shekhar Kapur,Ketan Mehta , Bharatan n Aravindan etc.Thatswhere I’ll always be.

छोड़ दिया… It never existed in the first place.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 21, 2020