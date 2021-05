Ajay Sharma Died Because Of Covid 19: कोरोना की जंग लगातार घात होती जा रही है और हर दिन एक नई जंग के तौर पर देखा रहा है. कई सारे बॉलीवुड सितारे भी इसे कब्जे में आ चुके हैं और कई सारे स्टार ने अपनी जान भी गंवा दी है. ऐसे में अब एक औऱ बुरी खबर आ सामने आ रही है जिसमें फिल्मों के युवा एडिटर अजय शर्मा (Ajay Sharma) का कोरोना से निधन हो गया है. Also Read - Wedding disrupted: BJP fires its Ghaziabad chief Ajay Sharma | गाजियाबाद BJP अध्यक्ष की पद से छुट्टी, लव जिहाद पर किया था बवाल

एडिटर अजय शर्मा (Ajay Sharma) का निधन हो गया है. अजय का निधन बीती रात कोरोनावायरस की वजह से हुआ है. वह बीते 10 दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे. मंगलवार की रात को उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली. फिल्म एडिटर टीएस सुरेश ने ट्वीट किया- जिंदगी बहुत गलत करती है. भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे अजय शर्मा. एक बेहतरीन टैलेंट बहुत जल्दी चला गया. इस मुश्किल समय में उनके परिवार और दोस्तों के साथ मेरी संवेदनाएं. डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने भी ट्वीट किया- भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे अजय शर्मा. बहुत जल्दी चले गए.

Life is so unfair. Rest in Peace, Ajay Sharma, a great talent gone too soon. My heartfelt condolences to his family & friends during this difficult time. 🕯️🌹 https://t.co/NoSLctK7AR

— T.S.Suresh (@editorsuresh) May 5, 2021