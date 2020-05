नई दिल्ली: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को सामाजिक रूप से भी बांधा हुआ है. देश में घटे किसी हादसे पर बॉलीवुड मुखर अंदाज़ में सामने आता है. इस मामले में साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी कम नहीं है. हंदवाड़ा में हालिया आतंकवादी हमले से पूरा देश स्तब्ध है. इस हादसे में कई जवान शहीद भी हुए हैं. बॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्म बिरादरी ने हंदवाड़ा में हालिया आतंकवादी हमले के शहीदों को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है. Also Read - नातिन नव्या नंदा के इस अंदाज के कायल हुए बिग बी, लंबा पोस्ट लिखकर दी ग्रेजुएट होने की जानकारी

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, "हाल ही में हुए हमले में शहीदों की दिल मसोसने वाली तस्वीरें.. परिवार के साथी, अधिकारी. इन सब को पचा पाना मुश्किल. बस, उनके लिए हमारा गौरव, उनका बलिदान सभी इच्छाओं से परे है.. जय हिंद और सलाम."

T 3522 – The heart – wrenching pictures of the ‘shahid’ departed .. at the recent attack .. the family the fellow officers .. all to much to digest and refer to .. just , that our pride for them that sacrifice is beyond any other desire ..

Jai Hind ! and salutations ..🇮🇳
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 5, 2020

आयुष्मान खुराना ने एक कविता पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लिखा, “देश का हर जवान बहुत खास है, है लड़ता जब तक सांस है, परिवारों के सुखों का कारावास है, शहीदों की मांओं का अनंत उपवास है, उनके बच्चों को कहते सुना है, पापा अभी भी हमारे पास है. हैशटैगजयहिंद, हैशटैगजयजवान हैशटैगहंदवाड़ा.”

तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू ने लिखा, “हंदवाड़ा हमला, हमारे देश के लिए एक काला वक्त है. हमारे जवानों की हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साहस और दृढ़ संकल्प अद्वितीय है. मैं हमारे सैनिकों का सम्मान करने के लिए मौन खड़ा हूं, जो हमारे लिए लड़ रहे थे.”

The Handwara attack – A dark time for our nation. Our soldiers’ courage and determination to safeguard our nation remains unparalleled. I stand in silence to honour our soldiers who died on duty fighting for us. — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) May 4, 2020

अनुष्का शर्मा ने लिखा, “सैनिक भी मांस, रक्त और भावनाओं से बने होते हैं. वर्दी के पीछे महिला या पुरुष और उनके परिवार को प्रेम, ख्याल, सम्मान की जरूरत है. हैशटैगजयहिंद, हैशटैगजयजवान.”

Soldiers are also made of flesh & blood & emotion. The men & women behind the uniform & their families require as much love, focus & respect as the uniform itself. #JaiHind #JaiJawan — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) May 3, 2020

हेमामालिनी ने लिखा, “मैं कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद की अगुवाई में हमारे 5 बहादुर सैनिकों को खोने पर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती हूं. हंदवाड़ा मुठभेड़ में दुश्मन के सामने अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ना. मेरी सांत्वना शोक संतप्त परिवारों के साथ है. यह एक भयानक त्रासदी है.”

अनुपम खेर ने हिंदी में ट्वीट किया, “कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश, सब इंस्पेक्टर शकील काजी ने हंदवाड़ा, कश्मीर में स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए अपनी जाने गंवा दी. उम्मीद करता हूं कि उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी. इन वीरों को मेरा शत शत नमन. प्रभु उनके परिवार वालों को शक्ति दें.”

रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया, “हंदवाड़ा में कल 5 जवान शहीद हुए. एक दुखद दिन सच में. वे अपने देश की सेवा करते हुए, अपनी वर्दी की सेवा करते हुए चले गए. एक फॉरेस्ट गार्ड को तस्करों ने देश की सेवा करते हुए, वर्दी की सेवा करते हुए गोली मार दी थी. क्या वे सभी एक ही देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या उनके परिजनों को भी लाभ मिलेगा?”

5 soldiers martyred in Handwara yesterday..a sad day indeed..they died serving their country,their uniform.A forest guard was shot dead by smugglers while serving his country,his uniform.. aren’t they all serving the same country..shouldn’t their kin benefit the same? @PMOIndia https://t.co/pESo38FWHO — Randeep Hooda (@RandeepHooda) May 4, 2020



गायक अंकित तिवारी ने लिखा, “यह मत भूलिए कि यह सेना के जवानों और सुरक्षाकर्मियों की वजह से है जो कि हम सुरक्षित रह पा रहे हैं. आइए उन पांच शहीद बहादुर आत्माओं के लिए एक पल का मौन धारण करें जो हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हो गए. सलाम”

फिल्मकार ओनिर ने ट्वीट किया, “आतंकवादियों द्वारा लगातार किए गए हमले बहुत दुखद और निंदनीय. लॉकडाउन के बावजूद कश्मीर में संवेदनहीन हत्या जारी है. घृणा / हिंसा का कोई विराम नहीं होता.”

टीवी कलाकार नीतीश भारद्वाज ने ट्वीट किया, “हंदवाड़ा शहीदों और उनके परिवारों को मेरा सलाम. कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नाइक राजेश, लांस नाइक दिनेश, सब-इंस्पेक्टर शकील काजी और सीआरपीएफ कांस्टेबल अश्वनी यादव, सी. चंद्रशेखर और संतोष मिश्रा. सुरक्षा, अर्धसैनिक बल, मैं सिर्फ आप सभी की वजह से सुरक्षित हूं. जय हिंद.”

गौरतलब है कि सोमवार को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में मारे गए चार लोगों में तीन सीआरपीएफ के जवान थे. यह हमला शनिवार को हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक प्रमुख, दो सैनिकों और एक पुलिस उप-निरीक्षक के अलावा दो आतंकवादियों के मारे जाने के बाद हुआ था.