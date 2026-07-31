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'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन पर बनेगी फिल्म, जानें क्या होगा फिल्म का टाइटल और कितना होगा बजट

Cockroach Janta Party Movie Announcement: NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन पर एक फ़िल्म बनाई जाएगी

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 31, 2026, 10:24 AM IST
'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन पर बनेगी फिल्म, जानें क्या होगा फिल्म का टाइटल और कितना होगा बजट

Cockroach Janta Party Movie Announcement: जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चित आंदोलन और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की घटना पर अब एक फीचर फीचर बनाने की तैयारी चल रही है. जयपुर के गोवंश अखाड़े के गोविंद देव ‘ब्रह्म’ ने इस विरोध-प्रदर्शन पर ‘द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी’ नाम की फ़िल्म बनाने की घोषणा की है और उनका दावा है कि यह फ़िल्म आंदोलन के उन पहलुओं को सामने लाएगी जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे.

गोविंद देव इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे

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गोविंद देव इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे और वे अभी मुंबई में इस प्रोजेक्ट के लिए संभावित प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बातचीत कर रहे हैं. जयपुर में दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘इस फ़िल्म का मकसद आंदोलन और कथित राजनीतिक साज़िशों के पीछे की सच्चाई को सामने लाना है, उन्होंने कहा कि पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की मांगें उन्हें सही लगती हैं लेकिन उनका आरोप है कि इस आंदोलन का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जा रहा था’.

‘द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी’ (The Accidental Cockroach Party) टाइटल रजिस्टर

आपको बता दे इस फिल्म की घोषणा के साथ ही इसका नाम भी सामने आ गया है और ‘द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी’ (The Accidental Cockroach Party) टाइटल रजिस्टर कर लिया गया है और ये कोई डॉक्यू-ड्रामा नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर बनने वाली फीचर फिल्म होगी. प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के अनुसार, फिल्म का कुल बजट 20 करोड़ रुपये तक रखा है. इसपर तेजी से काम चल रहा और गोविंद देव ‘ब्रह्म’ की देखरेख में फिल्म की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह सनसनीखेज फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

पेपर लीक और देश में हुआ आंदोलन

NEEt पेपर लीक मामले के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन ने शिक्षा व्वस्था और सियासत दोनों पर हलचल मचा दी थी. आंदोलन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. वहीं फिल्म से जुड़े लोगों की मानें तो कहानी एक बदलाव की नहीं होगी यह केवल एक राजनीतिक कहानी नहीं होगी, बल्कि इसके जरिए आंदोलन की पटकथा कैसे लिखी गई और इसके पीछे क्या-क्या दांव-पेच चले गए, उन सारे अनछुए पहलुओं को दर्शको के सामने रखने की कोशिश की जाएगी.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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