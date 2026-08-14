IFFM 2026 अवॉर्ड्स में छाया फिल्मी सितारों का जलवा, ऋषभ शेट्टी से रेखा तक इन सेलिब्रिटी को मिला सम्मान

IFFM 2026 Awards: इस बार फेस्टिवल में बड़े सितारों के साथ स्वतंत्र फिल्मकारों, नई प्रतिभाओं और अलग तरह की कहानियों को भी खास जगह मिली. फीचर फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज तक कई क्षेत्रों में शानदार काम करने वाले कलाकारों और प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड्स दिए गए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/film-stars-dazzled-at-the-iffm-2026-awards-celebrities-ranging-from-rishab-shetty-to-rekha-were-honored-8501364/ Copy

IFFM 2026 सेरेमनी(iffmelbourne)

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) के 17वें संस्करण के अवॉर्ड्स की घोषणा हो गई है. इस साल भारतीय सिनेमा के साथ-साथ पूरे सबकॉन्टिनेंट की फिल्मों, कलाकारों और कहानीकारों को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान दिया गया. अवॉर्ड लिस्ट में ऋषभ शेट्टी, दुलकर सलमान, कीर्ति कुल्हारी, विजय वर्मा और रसिका दुग्गल जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं.

ऋषभ शेट्टी को मिला ‘लीडरशिप इन सिनेमा’ अवॉर्ड

फिल्म ‘कांतारा के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर और फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी को IFFM 2026 में ‘लीडरशिप इन सिनेमा’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को प्रभावी तरीके से पेश करने और उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया.

सम्मान मिलने पर ऋषभ शेट्टी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए कहानी कहना अपनी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका रहा है. अपनी विरासत से जुड़ी कहानियों को दुनियाभर में पसंद किया जाना उनके लिए बेहद मायने रखता है. उन्होंने मेलबर्न पहुंचकर भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने को लेकर भी उत्साह जताया. IFFM की फेस्टिवल डायरेक्टर मितु भौमिक लैंग ने ऋषभ शेट्टी के काम की सराहना की. उनके मुताबिक, ऋषभ उन नए भारतीय फिल्मकारों में शामिल हैं, जिनकी कहानियां अपनी संस्कृति और जड़ों से गहराई से जुड़ी हैं.

दुलकर सलमान और कीर्ति कुल्हारी को अवॉर्ड

फिल्म इंडरस्ट्री में इस साल कई कलाकारों ने अपनी जगह बनाई है. दुलकर सलमान को फिल्म ‘कांथा’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. वहीं कीर्ति कुल्हारी को ‘फुल प्लेट’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया. सीरीज कैटेगरी में विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता. रसिका दुग्गल को ‘दिल्ली क्राइम 3’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज का अवॉर्ड मिला.

रेखा और रानी मुखर्जी को भी मिला खास सम्मान

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा को ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा’ अवॉर्ड दिया गया. वहीं रानी मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने के मौके पर विशेष सम्मान मिला. रानी मुखर्जी ने सिनेमा में अपने तीन दशक पूरे किए हैं. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है.

IFFM 2026 की प्रमुख अवॉर्ड लिस्ट

बेस्ट फिल्म: ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’

बेस्ट फिल्म – स्पेशल मेंशन: ‘द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली’

बेस्ट इंडी फिल्म: ‘नॉट अ हीरो’ – रीमा दास

स्पेशल मेंशन – इंडी फिल्म: ‘किक्करां दे फूल (बबूल के फूल)’

बेस्ट डायरेक्टर: ऋषभ शेट्टी – ‘कांतारा: ए लेजेंड – चैप्टर 1’

बेस्ट एक्टर: दुलकर सलमान – ‘कांथा’

बेस्ट एक्ट्रेस: कीर्ति कुल्हारी – ‘फुल प्लेट’

सबकॉन्टिनेंट से बेस्ट फिल्म: ‘नो गुड मेन’ – शाहरबानू सादात

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म:‘फ्लाइंग टाइगर्स’ – मधुश्री दत्ता

पीपल्स चॉइस अवॉर्ड: ‘सायरा’

इक्वालिटी इन सिनेमा अवॉर्ड: ‘सितारे ज़मीन पर’

स्पेशल मेंशन – सिनेमा में बराबरी: सिमरन मंगेशकर – ‘सितारे ज़मीन पर’

रेनबो स्टोरीटेलर अवॉर्ड: ‘लाला और पोपी’

शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन – ऑस्ट्रेलिया: ‘मिट्टी का वज़न’

शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन – इंडिया: ‘जो की बारी’

बेस्ट एक्टर – सीरीज: विजय वर्मा – ‘मटका किंग’

बेस्ट एक्ट्रेस – सीरीज: रसिका दुग्गल – ‘दिल्ली क्राइम 3’

बेस्ट सीरीज: ‘फ्रीडम एट मिडनाइट’, सीजन 2

विशिष्ट कलाकार: पंकज त्रिपाठी

स्पेशल रिकॉग्निशन: रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल

लीडरशिप इन सिनेमा: ऋषभ शेट्टी

एक्सीलेंस इन सिनेमा: रेखा

IFFM की खासियत क्या है?

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भारत के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख भारतीय फिल्म सेरेमनी में से एक है. इसका उद्देश्य भारत और सबकॉन्टिनेंट की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर मंच उपलब्ध कराना है. फेस्टिवल में सिर्फ लोकप्रिय फिल्मों और बड़े सितारों को ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र सिनेमा, नई प्रतिभाओं और अलग-अलग समुदायों की कहानियों को भी महत्व दिया जाता है.