IFFM 2026 अवॉर्ड्स में छाया फिल्मी सितारों का जलवा, ऋषभ शेट्टी से रेखा तक इन सेलिब्रिटी को मिला सम्मान

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) के 17वें संस्करण के अवॉर्ड्स की घोषणा हो गई है. इस साल भारतीय सिनेमा के साथ-साथ पूरे सबकॉन्टिनेंट की फिल्मों, कलाकारों और कहानीकारों को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान दिया गया. अवॉर्ड लिस्ट में ऋषभ शेट्टी, दुलकर सलमान, कीर्ति कुल्हारी, विजय वर्मा और रसिका दुग्गल जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं.
फिल्म ‘कांतारा के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर और फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी को IFFM 2026 में ‘लीडरशिप इन सिनेमा’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को प्रभावी तरीके से पेश करने और उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया.
सम्मान मिलने पर ऋषभ शेट्टी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए कहानी कहना अपनी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका रहा है. अपनी विरासत से जुड़ी कहानियों को दुनियाभर में पसंद किया जाना उनके लिए बेहद मायने रखता है. उन्होंने मेलबर्न पहुंचकर भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने को लेकर भी उत्साह जताया. IFFM की फेस्टिवल डायरेक्टर मितु भौमिक लैंग ने ऋषभ शेट्टी के काम की सराहना की. उनके मुताबिक, ऋषभ उन नए भारतीय फिल्मकारों में शामिल हैं, जिनकी कहानियां अपनी संस्कृति और जड़ों से गहराई से जुड़ी हैं.
फिल्म इंडरस्ट्री में इस साल कई कलाकारों ने अपनी जगह बनाई है. दुलकर सलमान को फिल्म ‘कांथा’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. वहीं कीर्ति कुल्हारी को ‘फुल प्लेट’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया. सीरीज कैटेगरी में विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता. रसिका दुग्गल को ‘दिल्ली क्राइम 3’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज का अवॉर्ड मिला.
हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा को ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा’ अवॉर्ड दिया गया. वहीं रानी मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने के मौके पर विशेष सम्मान मिला. रानी मुखर्जी ने सिनेमा में अपने तीन दशक पूरे किए हैं. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है.
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भारत के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख भारतीय फिल्म सेरेमनी में से एक है. इसका उद्देश्य भारत और सबकॉन्टिनेंट की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर मंच उपलब्ध कराना है. फेस्टिवल में सिर्फ लोकप्रिय फिल्मों और बड़े सितारों को ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र सिनेमा, नई प्रतिभाओं और अलग-अलग समुदायों की कहानियों को भी महत्व दिया जाता है.
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