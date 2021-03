Sagar Sarhadi Death: जाने-माने पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक सागर सरहदी (Sagar Sarhadi) का निधन हो गया है. नूरी, बाजार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, दीवाना और कहो ना प्यार है जैसी फिल्में लिखी हैं. सागर सरहदी (Sagar Sarhadi) ने मुम्बई में सायन इलाके में अपने घर में आखिरी सांस ली, सागर (Sagar Sarhadi) 88 साल के थे औऱ लंबी बीमारी से जूझ रहे थे.

@DirectorsIFTDA mourns the demise of Veteran Filmmaker & Writer #SagarSarhadi. We pray to the Almighty to bless his noble soul & give courage to his bereaved family to bear the irreplaceable loss. @SrBachchan @RajkumarHirani @imbhandarkar @TheFarahKhan @FarOutAkhtar pic.twitter.com/PxK3bXPa8A

— Iftda India (@DirectorsIFTDA) March 22, 2021