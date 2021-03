Filmfare Awards 2021 Alaya F Flashes Her Million Dollar Smile As She Dances With Her Best Debut Award: फिल्मफेयर अवॉर्ड 20201 (Filmfare Award 2021) के अवॉर्ड की घोषणा कर दी गई है औऱ इस बार कई सारे लोगों ने इश अवॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है. ऐसे में हाल ही में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अलाया एफ (Alaya F) यानि की पूजा बेदी की बेटी ने भी एक अवॉर्ड अपने नाम किया है. अलाया एफ (Alaya F) को अपनी पहली फिल्म ‘जवानी जानेमन’ के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड मिला है. फिल्मफेयर अवॉर्ड (Filmfare Award) की ट्रॉफी पाकर अलाया (Alaya F) बेहद खुश हैं. Also Read - पूजा बेदी की बेटी अलाया एफ का ये बोल्ड अवतार हो रहा है Viral, इन तस्वीरों से मचाई सनसनी

अलाया (Alaya F) वैसे तो अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं औऱ साथ ही में एक्ट्रेस की स्माइल के क्या है कहने हैं. ऐसे में जब उन्हें फिल्म ‘जवानी जानेमन’ के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने इसके साथ ने केवल फोटो क्लिक करवाई बल्कि जमकर डांस भी किया है. Also Read - पूजा बेदी की बेटी अलाया एफ ने बिकिनी में कराया फोटोशूट, बोलीं- मैंने सांस रोककर पेट अंदर किया...

View this post on Instagram A post shared by ALAYA F (@alayaf)



अलाया एफ (Alaya F) ने अपनी इंस्टाग्राम वॉल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह हाथ में फिल्मफेयर की ट्रॉफी लेकर जमकर डां करती हुई जनर आ रही हैं. ये वीडियो बताता है कि वो इस अवॉर्ड को पाकर कितनी खुश हैं. इसके साथ ही अलाया एफ (Alaya F) ने अवॉर्ड हाथ में लेकर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.