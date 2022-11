Shehnaaz Gill Video: शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया अपना पहला अवॉर्ड, बोलीं- 'आपकी वजह से...'

Shehnaaz Gill : ‘बिग बॉस’ फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल को हाल ही में ‘फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट 2022’ में स्पॉट किया गया, जहां उन्हें द राइजिंग स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. स्टेज पर अवॉर्ड लेने आईं शहनाज गिल ने ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं. इवेंट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शहनाज को अवॉर्ड लेते और स्पीच देते सुना जा सकता है. शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान के साथ उनकी फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. उन्हें बिग बॉस से खूब पॉपुलैरिटी मिली.

‘फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट’ से सामने आए वीडियो में शहनाज गिल खुद को मिले अवॉर्ड के लिए अपने दिवंगत कथित ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को याद करती हैं. उन्होंने अपना अवॉर्ड सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया. अवॉर्ड मिलने के बाद शहनाज में मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैं अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपनी टीम को ये अवॉर्ड बिल्कुल भी डेडिकेट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी मेहनत है.’ अवॉर्ड को देखते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘तू मेरा है और मेरा ही रहेगा. ठीक है?’