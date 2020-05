Sasural Simer ka Actor ashiesh roy hospitalised Hansal Mehta And Others Reach Out- ‘ससुराल सिमर का’फेम आशीष रॉय अस्पताल में भर्ती हैं. इस वक्त वे आईसीयू में हैं और लंबे समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं. हाल ही में आशीष में अपने इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी. एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. Also Read - मौनी रॉय ने लाल रंग के लहंगे में बरपाया कहर, मोहब्बत का रंग चढ़ गया हो जैसे

ऐसे में अब उनकी मदद के लिए फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता आगे आए हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी. उन्होंने लिखा, ‘एक्टर आशीष रॉय (बॉन्ड) गंभीर रूप से बीमार हैं. डायलसिस पर है और वह आईसीयू में है. उन्होंने फेसबुक पर आर्थिक मदद के लिए अपील की है. मैं जो भी कर रहा हूं. क्या इंडस्ट्री की असोसिएशन्स भी एक्टर की मदद करेंगी?’ Also Read - यूं तो इश्क का कोई रंग नहीं होता, जिस रंग में रंग जाती है मोनालिसा उसी से प्यार हो जाता

बता दें, ससुराल सिमर का’ और ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ जैसे सीरियल्स में कर चुके आशीष रॉय की किडनियां बिल्कुल खराब हो चुकी हैं. उनके शरीर में करीब 9 लीटर पानी जमा हो गया था. अंगों में सूजन आ गई. कोरोना की वजह से कोई अस्पताल एडमिट करने को तैयार नहीं था. लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद एक अस्पताल ने भर्ती किया और इलाज करना शुरू किया.

आशीष ने कहा कि इस बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं है. इससे पहले भी आशीष काफी बीमार रह चुके हैं. साल 2019 में भी आशीष रॉय को पैरालिटिक अटैक यानी लकवा मार गया था, जिसके कारण उन्हें तब अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. आशीष ने कहा, “ट्रीटमेंट पर अभी तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं. उनके पास पैसे नहीं हैं. अगर कोई मदद कर सकता है बताए.

यही नहीं आशीष ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था “सुबह की कॉफी, बिना शक्कर की.. ये मुस्कराहट मजबूरी में है जी.. भगवान उठा ले मुझे..”