Filmmaker Nishikant Kamat Dies At 50- बॉलीवुड डायरेक्टर निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया. निशिकांत कामत लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे. 31 जुलाई को पीलिया और पेट में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें हैदराबाद में गचीबोवली स्थित एआईजी में भर्ती कराया गया था जहां उनमें क्रॉनिक लिवर डिजीज और अन्य संक्रमणों का पता चला. Also Read - अमिताभ बच्चन ने अंग्रेजी के बारे में पूछा ये सवाल, बोले- 'इंगलिश इज फनी लैंग्वेज'

कुछ वक्त पहले ही फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने उनके जिंदा होने का ट्वीट कर निधन की अफवाहों पर विराम लगा दिया था. रितेश ने लिखा था- निशिकांत जिंदा हैं. उनकी हालत गंभीर है वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. आखिरकार निशिकांत जिंदगी की इस जंग में हार गए. Also Read - उस वक्त करीना कपूर ने सैफ को देखकर सोचा था कितना सेक्सी है यार! वो टशन आज भी है बरकरार



बता दें, कामत को बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसमें अजय देवगन-तब्बू स्टारर फिल्म ‘दृश्यम’, इरफान खान अभिनीत फिल्म ‘मदारी’ और जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म ‘फोर्स’ और ‘रॉकी हैंडसम’ शामिल हैं.

My equation with Nishikant was not just about Drishyam, a film which he directed with Tabu and me. It was an association that I cherished. He was bright; ever-smiling. He has gone too soon.

RIP Nishikant 🙏

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 17, 2020