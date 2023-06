हथकड़ी पहनकर फिल्मफेयर अवॉर्ड में क्यों गए थे फिल्ममेकर शेखर कपूर ? थ्रोबैक फोटो शेयर कर खोला राज

Shekhar Kapur : बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर शेखर कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक शॉकिंग फोटो शेयर की है, जिसमें वो हाथों में हथकड़ी पहने नजर आ रहे हैं. हालांकि ये फोटो पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ये देखकर हैरान हैं कि आखिर उनके हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? शेखर कपूर की सोशल मीडिया टाइमलाइन को यादों का खजाना कहा जा सकता है, वो अक्सर पुरानी तस्वीर और फोटो शेयर करते रहते हैं. गुरुवार को, शेखर कपूर ने 1995 में अपनी फिल्मफेयर जीत को याद करते हुए हमें परफेक्ट थ्रोबैक थर्सडे पोस्ट दी, लेकिन फोटो में उनके हाथ में अवॉर्ड नजर नहीं आ रहा है.

हथकड़ी के साथ फिल्मफेयर के स्टेज पर पहुंचने की वजह बताते हुए शेखर कपूर ने लिखा, ‘फिल्मफेयर ने मुझे बैंडिट क्वीन के लिए मेरे अवॉर्ड के लिए कोई भी राजनीतिक या विवादास्पद बयान न देने के लिए कहा था. समारोह का प्रसारण राष्ट्रीय टीवी पर किया जा रहा था और वैसे भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था… मैंने अपना वादा निभाया. एक शब्द भी नहीं कहा…लेकिन..इसी तरह मैं हथकड़ी पहने हुए मंच पर चला गया.’ आपको बता दें कि फूलन देवी के जीवन पर आधारित इस फिल्म पर भारतीय अधिकारियों ने हिंसा और बलात्कार सीन का हवाला देते हुए बैन लगा दिया था.