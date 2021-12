Filmfare OTT Awards 2021 winner list Is Here: फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स (Filmfare OTT Awards 2021) का आयोजन कल यानि की गुरुवार की शाम को किया गया था, जहां पर कई सारे सितारों का मेला लगा था और इस दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई कई सारी वेब शो और सीरिज ने सफलता के झंड़े गाड़े और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई. ऐसे में इस बार फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स (Filmfare OTT Awards 2021) में पिछले एक सालों में रिलीज हुए ओटीटी शो को इसमें शामिल किया गया. कोरोना महामारी की वजह से बड़ा पर्दा बंद हुआ तो ओटीटी ने जमकर लोगों का मनोरंजन किया और इनमें क्राइम, कॉमेडी, सस्पेंस, राजनीति समते सभी जोनर को शामिल किया गया है. ऐसे में इस बार प्रतीक गांधी स्टारर ‘स्कैम 1992’ (Scam 1992) और मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के सीक्वल ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) ने इस सीजन में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीते हैं. हालांकि इस लिस्ट में मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) का नाम भी शामिल है. इसके अलावा और भी कई सारी वेब सीरीज ने फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स (Filmfare OTT Awards 2021) में अपना जलवा दिखाया. जहां प्रतीक गांधी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. वहीं बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज (फीमेल) में सामंथा को ‘द फैमिली मैन 2’ के लिए अवॉर्ड मिला है. ऐसे में यहां देखें फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स (Filmfare OTT Awards 2021) की पूरी लिस्ट.Also Read - Vicky-Katrina Wedding: स्पेशल प्लेन से विक्की-कैटरीना ने भरी मुंबई के लिए उड़ान, सुरक्षा के बीच परिवार ने भी छोड़ा फोर्ट

आप भी यहां देखें फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स की पूरी लिस्ट-

बेस्ट एक्टर सीरीज (मेल): प्रतीक गांधी, स्कैम 1992

बेस्ट एक्टर, क्रिटिक्स: मनोज बाजपेयी, द फैमिली मैन 2

बेस्ट एक्टर, क्रिटिक्स (फीमेल): सामंथा, द फैमिली मैन 2

बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज, फीमेल: हुमा कुरैशी, महारानी

बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज (क्रिटिक्स): सुपर्ण वर्मा, द फैमिली मैन 2

बेस्ट डायरेक्टर सीरीज: हंसल मेहता, स्कैम 1992

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा सीरीज (फीमेल): अमृता सुभाष, बॉम्बे बेगम्स

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा सीरीज (मेल): शारीब हाशमी, द फैमिली मैन 2

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वेब ओरिजनल फीमेल: राधिका मदान (रे)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वेब ओरिजनल मेल: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सीरियस मेन

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल): वैभव राज गुप्ता- गुल्लक

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल (कॉमेडी): सुनीता राजवर- गुल्लक

बेस्ट ओरिजनल स्टोरी: द फैमिली मैन 2

बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले: द फैमिली मैन 2

बेस्ट वीएफएक्स: स्कैम 1992

बेस्ट डायलॉग: स्कैम 1992

बेस्ट अटाप्टिव स्क्रीनप्ले: स्कैम 1992

बेस्ट नॉन फिक्शनल ओरिजनल: बैड ब्वॉय बिलियनियर्स

बेस्ट कॉमेडी सीरीज/स्पेशल: गुल्लक

बेस्ट सीरीज, क्रिटिक्स: मिर्जापुर 2

बेस्ट एक्टर कॉमेडी सीरीज (फीमेल): गीतांजलि कुलकर्णी- गुल्लक

बेस्ट एक्टर कॉमेडी मेल (क्रिटिक्स): सुनील ग्रोवर- सनफ्लॉवर

बेस्ट एक्टर कॉमेडी फीमेल (क्रिटिक्स): कानी कस्तूरी- ओके कम्प्यूटर

बेस्ट एक्टर कॉमेडी सीरीज (मेल): जमील खान- गुल्लक

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: स्कैम 1992

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक: स्कैम 1992

बेस्ट ओरिजनल साउंडट्रैक: अचित ठक्कर, स्कैम 1992

बेस्ट सिनेमैटोग्राफर: स्कैम 1992

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: स्कैम 1992

बेस्ट एडिटिंग: स्कैम 1992