नई दिल्ली: Miss Universe 2019 ( मिस यूनिवर्स 2019) का खिताब साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी (Miss Universe 2019 Winner Zozibini Tunzi ) ने अपने नाम कर लिया है. पूरे विश्व की 90 सुंदरियों को हराकर जोजिबिनी ने ये खिताब अपने नाम किया. जोजिबिनी तुंजी का ट्विटर पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो शो के फाइनल राउंड का है. इस राउंड में जोजिबिनी से एक सवाल पूछा गया, जिसमें उनसे पूछा गया – ‘ऐसी कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमें आज की यंग लड़कियों को सिखानी चाहिए.’ जोजिबिनी ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वहां बैठा हर व्यक्ति उनका फैन बन गया. चेहरे में बिना किसी शिकंद के जोजिबिनी ने कहा ‘आज के समय में यंग लड़कियों को लीडरशिप सिखाना बेहद जरूरी है. जोजिबिनी के आगे कहा, लड़कियां दुनिया में सबसे शक्तिशाली होती हैं.’

Final Word: SOUTH AFRICA#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/kk1ySPXxXU

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019