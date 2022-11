‘कांतारा’ एक ऐसी फिल्म है जो लगातार अपनी सफलता के उदाहरण पेश कर रही है. समय के साथ फिल्म की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छी कमाई करने के साथ दर्शकों पर भी अपना चार्म बिखेर रही है. जबकि फिल्म को आलोचकों, मशहूर हस्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के कई गणमान्य व्यक्तियों से जबरदस्त प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसका जादू भारतीय मंत्रालय में भी फैलता जा रहा है. जैसा कि हाल ही में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स के मंत्री माननीय श्री पियुश गोयल ने ‘कांतारा’ को एक उदाहरण माना है, जिसने कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति को दर्शाया है, वहीं अब भारत के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भी ये फिल्म देखी और इसकी स्टोरी की खूब तारीफ की हैं, जो तुलुवानाडु और करावली की समृद्ध परंपरा को उजागर करती है.Also Read - झकझोर देगा 'द केरल स्टोरी' का टीज़र, वो 32 हजार महिलाएं जो नहीं लौटीं घर

अपने सोशल मीडिया पेज पर इसे शेयर करते हुए माननीय निर्मला सीतारमण ने वालंटियर और वेल विशर्स के साथ एक तस्वीर साझा की और फिल्म और लेखक, निर्देशक और अभिनेता, ऋषब शेट्टी की तारीफ की. उन्होंने कैप्शन लिखा, Also Read - श्रद्धा आर्य ने को-स्टार अंजुम फकीह की ब्रेस्ट पर हाथ रखकर दिया पोज, फैंस ने कहा 'घटिया औरत वहां से'

“वालंटियर और शुभचिंतकों की एक टीम के साथ बेंगलुरु में #Kantaramovie देखी.

अच्छी तरह से बनाई गई है @shetty_rishab (लेखक/निर्देशक/अभिनेता) 👏

यह फिल्म तुलुवानाडु और करावली की समृद्ध परंपराओं को कैप्चर करती है.

@rajeshpadmar @samirkagalkar @surnell @modifiedvikas @kiranks

@Shruthi_thumbri ” Also Read - दो बार कैंसर को दिया मात, अब स्ट्रोक से बिगड़ी एंड्रिला शर्मा की तबीयत...वेंटिलेटर पर हैं एक्ट्रेस

With a team of volunteers and well-wishers watched #KantaraMovie in Bengaluru.

Well made @shetty_rishab (writer/director/actor).👏

The film captures the rich traditions of Tuluvanadu and Karavali.

@rajeshpadmar @SamirKagalkar @surnell @MODIfiedVikas @KiranKS @Shruthi_Thumbri pic.twitter.com/vVbbk5fNno

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 2, 2022