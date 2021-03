FIR against Gauahar Khan for violating COVID-19 Protocol Despite Testing Positive: बिग बॉस फेम गौहर खान (Gauahar Khan) इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रही हैं, जहां हाल ही में एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है वही अब उनके सिर र एक मुसीबत आन पड़ी है. दरअसल गौहर खान (Gauahar Khan) पर आरोप है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थी इसके बाद भी उन्होने अपना काम जारी रखा और अब इसी वजह से उनपर सख्त FIR दर्ज हो गई है. Also Read - दूसरी बार पापा बनेंगे Harbhajan Singh, Geeta Basra ने Baby Bump में कराया फोटोशूट

दरअसल BMC ने गौहर खान (Gauahar Khan) पर आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस को कोरोना था औऱ उन्हें ये बात पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और वो अपने काम पर वापस लौट गई औऱ शूटिंग को जारी रखा, बताया जा रहा है कि बीएमसी के अधिकारी गौहर खान (Gauahar Khan) के घर चेक करने पहुंचे तो वो वहां नहीं मिली.

BMC ने अपने सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है- 'BMC ने एक बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है क्योंकि उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया औऱ कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद भी काम करने पहुंचे गए'.

No Compromise On City’s Safety!

BMC has filed an FIR against a Bollywood actor for non-compliance to COVID19 guidelines on testing positive.

The rules apply to all alike and we urge citizens to follow all guidelines and help the city beat the virus.#NaToCorona pic.twitter.com/Qp9J21OLcS

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 15, 2021