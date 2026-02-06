  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Fir Against Manoj Bajpayee Ghooskhor Pandat Directors And Team After Up Cm Yogi Adityanath Order

मनोज वाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' पर बढ़ा विवाद, डायरेक्टर-टीम पर FIR दर्ज, CM योगी आदित्यनाथ ने दिया था निर्देश

ओटीटी प्लेटफॉर्म (नेटफ्लिक्स) पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज को लेकर डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Published date india.com Published: February 6, 2026 10:20 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
fir against manoj bajpayee ghooskhor pandat directors and team after up cm yogi adityanath order
fir against manoj bajpayee ghooskhor pandat directors and team after up cm yogi adityanath order

अभिनेता मनोज वाजपेयी से जुड़े प्रोजेक्ट ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. अब इस मामले में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है. आरोप है कि इसके कंटेंट से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है. जिसके बाद डायरेक्टर और पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद की गई.

योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई कार्रवाई

खनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजधानी लखनऊ के थाना हजरतगंज में वेब सीरीज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि इस वेब सीरीज के जरिए समाज में सौहार्द बिगाड़ने व धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है.

ghooskhor pandat

ghooskhor pandat

‘घूसखोर पंडत’

कोतवाली हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म ‘नेटफ्लिक्स’ पर ‘घूसखोर पंडत’ एक वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है, जिसमें जातिगत अपमान यानी उक्त वेब सीरीज का शीर्षक एक विशेष समुदाय जाति (ब्राह्मण) को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया है. फिल्म के नाम और सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज व विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है. संगठनों की ओर से इसके विरुद्ध उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

शांति भंग करने की कोशिश

उन्होंने बताया कि प्रतीत होता है कि डायरेक्टर और उनकी टीम की ओर से समाज में वैमनस्यता फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने और सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से इस सामग्री को प्रकाशित किया गया है. तथ्यों और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए थाना हजरतगंज पुलिस की ओर से फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है.

जीरो टॉलरेंस की नीति

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही और विवेचना की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने या शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.